„NATO este un tigru de hârtie, am spus de atâtea ori. Nu au vrut să ne dea nici piste de aterizare”, a declarat Trump, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă.

Explicând distanțarea față de alianța nord-atlantică, liderul american a făcut referire surprinzătoare la Groenlanda: „Dacă vreți să știți adevărul, totul a început cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda, ei nu vor să ne-o dea, iar eu le-am spus ‘pa,pa’”, a afirmat Trump.

Trump, critici dure pentru Japonia, Coreea de Sud și Australia: „Nu ne-au ajutat”

Criticile nu s-au oprit aici. Președintele SUA a reproșat Japoniei, Coreei de Sud și Australiei că nu au sprijinit acțiunile americane în Orientul Mijlociu, deși Washingtonul are zeci de mii de soldați staționați în regiune. „Japonia nu ne-a ajutat, Coreea de Sud nu ne-a ajutat, Australia nu ne-a ajutat”, a spus Trump, amintind că trupele americane din Coreea de Sud protejează țara de amenințarea nord-coreeană.

Donald Trump: „Kim Jong Un a spus despre Joe Biden că este un retardat, despre mine are o părere foarte bună”

Liderul american a menționat și relația cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, afirmând că acesta „are o părere foarte bună” despre el, spre deosebire de Joe Biden, despre care, potrivit lui Trump, Kim ar fi făcut declarații jignitoare.

„Kim Jong Un a spus despre Joe Biden că este un retardat, despre mine are o părere foarte bună”, a declarat Donald Trump.

Totodată, Trump a lăudat cooperarea cu statele arabe din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrein, deși a reproșat acestuia din urmă un incident în care armata locală ar fi doborât din greșeală trei avioane americane. „Nu știau cum să folosească rachetele Patriot. Aveau frumoasele Patriot, dar au tras în avioanele noastre”, a spus Trump.