Potrivit IPJ Giurgiu, accidentul s-a produs în jurul orei 18:30, la intersecţia străzii Gării cu Bulevardul I. C. Brătianu.
Cele trei victime, femeia şi două fetiţe de aproximativ un an, au fost preluate de ambulanţe şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri medicale, au precizat oficialii ISU Giurgiu.
Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Testul pentru consumul de droguri efectuat în cazul bărbatului de 32 de ani a indicat suspiciuni privind prezenţa unei substanţe psihoactive. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea confirmării prin analize de sânge.
Poliţia Giurgiu a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.