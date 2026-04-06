Potrivit IPJ Giurgiu, accidentul s-a produs în jurul orei 18:30, la intersecţia străzii Gării cu Bulevardul I. C. Brătianu.

„Din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat, de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, la intersecţia strada Gării cu Bulevardul I. C. Brătianu, din municipiul Giurgiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de către un alt bărbat, de 41 de ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea unei femei, de 37 de ani şi a doi copii minori, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, informează oficialii Poliţiei Giurgiu.

Cele trei victime, femeia şi două fetiţe de aproximativ un an, au fost preluate de ambulanţe şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri medicale, au precizat oficialii ISU Giurgiu.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Testul pentru consumul de droguri efectuat în cazul bărbatului de 32 de ani a indicat suspiciuni privind prezenţa unei substanţe psihoactive. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea confirmării prin analize de sânge.

Poliţia Giurgiu a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.