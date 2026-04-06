Situația a devenit virală după ce în mediul online au apărut acuzații conform cărora femeia ar fi chemat autoritățile de imigrare pentru a interveni în cazul lucrătorilor angajați chiar de ea. Deși aceasta neagă acuzațiile, controversa a generat un val de reacții și îngrijorări legate de exploatarea muncitorilor fără acte.

Imaginile care au declanșat scandalul

Un videoclip realizat de unul dintre muncitorii implicați, a fost distribuit masiv pe internet. În imagini, filmate de pe acoperișul unei locuințe din orașul Cambridge, se pot observa agenți federali aflați pe peluza din fața casei, așteptând muncitorii.

Muncitorul, care deține rezidență permanentă, susține că el și colegii săi au fost angajați să repare acoperișul, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată.

„Am venit să reparăm casa acestei doamne, iar ea este cea care ne-a denunțat. Reparăm casa ei și totuși avea atâta ură în suflet”, a declarat el.

Acuzații grave și tensiuni

Potrivit relatărilor, muncitorii ar fi fost vizați de autorități după ce ar fi început lucrările. Există însă și informații contradictorii: unele surse susțin că intervenția autorităților a avut loc imediat după începerea lucrărilor, în timp ce altele indică faptul că apelul ar fi fost făcut aproape de finalizarea proiectului.

Mai mult, muncitorii susțin că femeia ar fi refuzat să le plătească suma de aproximativ 10.000 de dolari pentru lucrările efectuate, motiv pentru care ar fi recurs la acest gest.

„Ce mi-a spus ea și i-am spus și unuia dintre ceilalți colegi este că, dacă imigranții se întorc din nou să termine proiectul, va chema mereu autoritățile”, a mai adăugat unul dintre muncitori.

Reacția femeii implicate

Femeia, identificată drept Karen T., neagă acuzațiile și susține că nici ea, nici tatăl său nu au contactat autoritățile de imigrare. În același timp, aceasta afirmă că reacțiile negative din mediul online au devenit extrem de intense și îi pun în pericol siguranța personală și pe cea a familiei sale.

Posibile consecințe legale

Situația a atras atenția experților în domeniu. Aaron Reichlin-Melnick, expert în politici de imigrație, a declarat că, în cazul în care acuzațiile se dovedesc adevărate, femeia ar putea fi trasă la răspundere conform legislației din Maryland.

Legea din acest stat interzice utilizarea amenințărilor legate de statutul de imigrare pentru a forța muncitorii sau pentru a evita plata serviciilor prestate.

Un caz care aprinde dezbaterea

Incidentul a declanșat o dezbatere amplă despre drepturile muncitorilor migranți, responsabilitatea angajatorilor și limitele legale în astfel de situații. În lipsa unor clarificări oficiale, cazul rămâne unul controversat, cu acuzații serioase și reacții puternice în spațiul public.

