Noi descoperiri la granița României: 21 de migranți fără acte, găsiți într-un microbuz în timpul unui control-fulger în Dolj VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Poliţiştii de frontieră doljeni au depistat miercuri, în urma unui control‑fulger, 21 de cetăţeni străini fără documente valabile, ascunşi într-un microbuz care circula pe ruta Bulgaria-România. Cu o zi înainte, alţi 21 de migranţi fuseseră găsiţi la Calafat într-un ansamblu rutier înmatriculat în Georgia.

Control‑fulger pe ruta Bulgaria-România

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu-Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj au oprit în 31 martie, în jurul orei 02.50, un microbuz înmatriculat în România, condus de un cetăţean român de 33 de ani. Vehiculul circula pe ruta Bulgaria-România şi a fost verificat în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ desfăşurate în zona de competenţă.

În urma controlului amănunţit, în interior au fost descoperiţi 21 de cetăţeni străini fără documente valabile pentru călătoria în spaţiul Schengen. Potrivit Poliţiei de Frontieră, aceştia provin din Iran, Irak, Afganistan, Siria şi China.

Cercetări pentru trafic de migranţi

Autorităţile române continuă investigaţiile în colaborare cu poliţiştii de frontieră bulgari pentru a stabili traseul complet şi modul în care persoanele au fost transportate pe teritoriul României. În acest caz au fost deschise dosare pentru trafic de migranţi şi trecerea frauduloasă a frontierei de stat, fapte prevăzute de Codul Penal. La finalizarea cercetărilor, dosarul va fi înaintat unităţii de parchet cu propuneri legale.

Caz similar la Calafat cu o zi înainte

Cu o zi înainte, poliţiştii de frontieră de la Calafat descoperiseră alţi 21 de migranţi din Iran şi Irak, ascunşi într-un ansamblu rutier înmatriculat în Georgia. Vehiculul era condus de un cetăţean turc de 48 de ani şi circula pe ruta Turcia-Belgia.