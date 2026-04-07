Consiliul de Administrație al Băncii Naționale se reunește în ședință de urgență și stabilește ce se întâmplă cu dobânda cheie. Experții vor analiza și consecințele conflictului din Orient asupra țării noastre! Analiștii susțin că în acest moment sunt două scenarii pe masă – menținerea dobânzii cheie la 6,5% sau majorarea indicatorului pentru că ne așteptăm la o creștere a inflației. O majorare a dobânzii ar aduce rate mai mari. Între timp, specialiștii spun că în această lună inflația va depăși pragul de 10%.