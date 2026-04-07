O notă diplomatică, care se bazează pe informații americane și israeliene, indică faptul că Mojtaba Khamenei se află în Qom, un oraș sfânt situat la aproximativ 140 de kilometri de Teheran.

Unde se află Mojtaba Khamenei

Documentul susține că liderul ar fi în stare de inconștiență și tratat pentru o afecțiune gravă, ceea ce îl împiedică să participe la orice decizie politică sau administrativă.

„Mojtaba Khamenei este tratat în Qom într-o stare gravă, fiind incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”, se arată în notă. În același document apar și informații legate de tatăl său, fostul lider suprem, Ali Khamenei, care a fost ucis. Trupul acestuia ar fi pregătit pentru înmormântare tot în Qom.

Mai mult, serviciile de informații ar fi identificat pregătiri pentru construirea unui mausoleu de mari dimensiuni, care ar urma să includă mai multe morminte. Această informație ridică semne de întrebare privind posibile alte pierderi în familia liderului sau evoluția stării de sănătate a lui Mojtaba Khamenei.

Informații cunoscute, dar neconfirmate public până acum

Se pare că locația și starea liderului erau cunoscute de o perioadă de timp de către serviciile de informații americane și israeliene, însă aceste detalii nu au fost făcute publice până în prezent. Instituțiile americane implicate în analiza informațiilor globale, precum și reprezentanții Iranului la Washington, au fost contactați în legătură cu aceste date, însă nu au existat confirmări oficiale suplimentare.

Iranul a confirmat anterior că Mojtaba Khamenei a fost rănit în același atac aerian în care și-au pierdut viața mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv tatăl său, mama, soția și unul dintre fii. După acel moment, informațiile despre starea lui au fost extrem de limitate, deși fusese desemnat să preia conducerea la începutul lunii martie, conform presei străine.

O conducere incertă într-un moment critic

Absența unei conduceri active vine într-un moment extrem de tensionat pentru Iran, în plin conflict regional. Dacă informațiile privind incapacitatea sa se confirmă, situația ar putea complica și mai mult deciziile politice și militare ale regimului.