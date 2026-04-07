„Va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben până spre seară, la ora 21:00, ce va viza Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei, local Muntenia și Dobrogea, precum și toate zonele montane, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50 până la 70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70 până la 90 km/h, iar la altitudini mari chiar de 100-120 km/h.

Vom vorbi de precipitații sub formă de ploaie, care în zonele montane se vor transforma în lapoviță și ninsoare. De altfel, lapoviță și ninsoare vom regăsi la noapte, pe arii mai restrânse, și în zonele mai joase de relief.

Se pare că vremea va rămâne destul de capricioasă până în perioada sărbătorilor, chiar dacă vor mai varia puțin temperaturile, adică de la o vreme deosebit de rece vom trece la o vreme rece. Temperaturile se vor menține tot sub normele perioadei. Pare că se mai încălzește puțin după aceea, acest lucru însemnând că maximele vor depăși ușor valori de 10°C, însă nu cât ar trebui pentru această perioadă.

Rămân precipitațiile, rămân ninsorile la munte, ne așteptăm ca în final să avem un strat destul de consistent de zăpadă”, a declarat Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM.