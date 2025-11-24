Cine a fost Vanes Martirosian?

Născut în 1986, la Erevan, Martirosian a emigrat în Statele Unite împreună cu familia sa pe când avea doar patru ani. Stabilit la Glendale, California, a obținut cetățenia americană și a crescut rapid în lumea boxului, inspirat de tatăl său, fost boxer amator. Talentul său l-a propulsat în 2004 la Jocurile Olimpice de la Atena, unde a concurat pentru SUA la categoria welter, la numai 18 ani.

În circuitul amatorilor, Martirosian și-a construit o reputație impresionantă, adunând 120 de victorii și doar 10 înfrângeri. A învins nume care aveau să devină ulterior campioni mondiali – precum Timothy Bradley Jr., Austin Trout sau Andre Berto – confirmându-și statutul de mare speranță a boxului american.

Trecerea la profesioniști a venit în 2005, odată cu semnarea contractului cu TopRank Boxing. Startul său în ringul profesionist a fost fulminant: 34 de meciuri fără înfrângere, serie care i-a adus porecla „The Nightmare”. S-a remarcat ulterior în dueluri dure cu Jermell Charlo și Erislandy Lara, ultimul disputat pentru centura WBA la super-welter.

Ultima sa apariție în ring a avut loc în 2018, când l-a înfruntat pe Gennadi Golovkin, într-un meci organizat în locul lui Saul „Canelo” Alvarez, retras temporar din cauza unui test antidoping pozitiv. Martirosian a cedat prin KO în runda a doua, iar acel moment a marcat și retragerea sa din box.

În anii ce au urmat, sportivul a făcut public faptul că fusese diagnosticat cu cancer de piele, o luptă pe care, din păcate, a pierdut-o. Vestea morții sale a stârnit numeroase reacții emoționante în lumea boxului.

„Sunt profund îndurerat de dispariția lui Vanes Martirosyan. A fost nu doar un campion WBC Silver, ci și un prieten apropiat. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei”, a declarat Mauricio Sulaiman, președintele WBC. Și campionul Terence Crawford, alături de multe alte figuri importante din box, i-au adus un omagiu.

Vanes Martirosian îi lasă în urmă pe soția sa, Gaby Tsao, și cei doi copii: Andrew și Arianna.