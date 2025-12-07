Oficialul a subliniat că modernizarea va oferi „instrumente suplimentare pentru susținerea descurajării și gestionarea escaladării”, într-un context internațional marcat de tensiuni și competiție între marile puteri nucleare.

Declarațiile oficiale de la Washington

Potrivit lui Hegseth, Statele Unite se confruntă cu provocări venite din partea „altor două mari puteri nucleare” și intenționează să testeze atât focoasele nucleare, cât și sistemele de livrare ale acestora. „Nu vom permite niciodată ca națiunea noastră să rămână vulnerabilă în fața șantajului nuclear”, a afirmat oficialul american, subliniind determinarea Washingtonului de a-și menține superioritatea strategică.

Contextul internațional: Rusia și testele controversate

Decizia americană vine pe fondul unor declarații recente ale președintelui rus Vladimir Putin. La sfârșitul lunii octombrie, acesta a anunțat finalizarea „testelor decisive” ale rachetei de croazieră intercontinentale Burevestnik, propulsată nuclear, pe care a descris-o drept o armă „unică”, cu „rază nelimitată”. Ulterior, Putin a vorbit și despre „testele reușite” ale torpilei nucleare Poseidon.

Președintele american Donald Trump a respins aceste afirmații, catalogându-le drept „nepotrivite” și a subliniat că Moscova ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina. Totodată, Trump a menționat prezența unui submarin nuclear american în apropierea coastelor ruse, ca semnal al capacității de reacție a Washingtonului.

Reluarea testelor nucleare americane

Pe acest fundal tensionat, președintele Statelor Unite a cerut Pentagonului să înceapă „imediat” pregătirile pentru reluarea testelor nucleare. Agenția Reuters a reamintit că ultima astfel de testare efectuată de Washington a avut loc în 1992. Hegseth a precizat că revenirea la testele nucleare reprezintă „o modalitate foarte responsabilă” de a menține descurajarea, menționând că Pentagonul va colabora strâns cu Departamentul Energiei pentru implementarea programului.

Poziția administrației Trump

La începutul lunii noiembrie, Donald Trump a accentuat faptul că Statele Unite nu intenționează să rămână singura țară care se abține de la testări, în timp ce „alte state le desfășoară”. Liderul american a enumerat Rusia, Coreea de Nord, China și Pakistanul ca exemple de țări care ar putea efectua teste nucleare, unele chiar în secret. Întrebat dacă acest lucru presupune revenirea la detonarea focoaselor după o pauză de peste trei decenii, Trump a răspuns: „Vom testa arme nucleare, la fel ca alte țări.”

