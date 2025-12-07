. Într-o postare pe platforma X, Landau a notat că orientarea UE către politici „verzi” și reglementarea companiilor americane de tehnologie „subminează alianța transatlantică”.

Mesajul publicat pe platforma X

„Statele europene nu pot conta pe sprijinul Statelor Unite în chestiuni de securitate, în timp ce, în mod conștient, subminează securitatea Americii prin intermediul Uniunii Europene, o instituție nealeasă și nereprezentativă”, a scris Christopher Landau sâmbătă.

Contextul criticilor

Reacția oficialului american a venit după ce Comisia Europeană a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro platformei X pentru încălcarea regulilor de transparență. Elon Musk, proprietarul rețelei și susținător al fostului președinte Donald Trump și al mișcării MAGA, a răspuns amenințând cu acțiuni și cerând „desființarea UE”.

„Vârful aisbergului”

Christopher Landau a precizat că acest caz reprezintă doar „vârful aisbergului” și că Uniunea Europeană „distruge sistematic încrederea” în relația cu Statele Unite. În opinia sa, prioritățile politice promovate de Bruxelles contravin intereselor americane și constituie un act de „auto-distrugere civilizațională”. Termenul este asociat cu tonul dur al doctrinei de politică externă a administrației Trump.

Critica extinsă la adresa UE

„Când aceste state vorbesc ca membri NATO, subliniază că cooperarea transatlantică este fundația securității comune. Dar, când se exprimă ca membri UE, promovează agende diverse care deseori contravin intereselor și securității Statelor Unite — inclusiv cenzură, politici economice autodistructive, fanatici climatici, frontiere deschise, ignorarea suveranității naționale și promovarea guvernanței multilaterale și a impozitării, sprijinul pentru Cuba comunistă”, a mai scris Landau.

Concluzia mesajului

„Această inconsecvență nu mai poate continua. Marile puteri europene trebuie să fie partenerii noștri în apărarea civilizației occidentale sau să recunoască că nu sunt. Nu putem pretinde că suntem aliați, în timp ce o birocrație nealeasă și nereprezentativă la Bruxelles duce politici de auto-distrugere civilizațională”, a încheiat adjunctul secretarului de stat american.

