Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a răspuns pe rețelele sociale la ideea lansată de Elon Musk privind abolirea Uniunii Europene, folosind un ton tăios și o formulare menită să provoace. „Du-te pe Marte. Acolo nu există cenzură pentru saluturile naziste”, a transmis Sikorski, reacționând la declarațiile miliardarului american și marcând poziția Varșoviei în disputa stârnită de comentariile acestuia.

Mesajul lui Sikorski a fost publicat ca replică directă la intervențiile lui Musk pe tema instituțiilor europene, în contextul unor tensiuni crescute între Bruxelles și antreprenorul din tehnologie.

„Cât mai așteptăm până ca UE să dispară?” era postarea originală a miliardarului, care l-a înfuriat pe oficialul polonez.

Declarațiile lui Elon Musk și contextul amenzilor

Pe 6 decembrie, fondatorul SpaceX și proprietarul Tesla a sugerat desființarea Uniunii Europene și transferul competențelor sale către guvernele naționale. Intervenția a venit după ce Comisia Europeană l-a sancționat cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea prevederilor din Legea serviciilor digitale. Musk a susținut că aparatul birocratic european „strangulează încet Europa până la moarte”, iar imediat după aceea, pagina sa a fost inundată de postări critice la adresa UE, unele însoțite de hashtagul „AbolishTheEU/AbolițiUE”. Ulterior, Musk a redistribuit o postare în care Europa era numită „Al Patrulea Reich”, adăugând în comentariu: „În mare măsură”.

Reacții online și gesturi controversate atribuite lui Musk

În ianuarie, în timpul ceremoniei de inaugurare a președintelui american Donald Trump, Musk ar fi făcut de două ori un gest care amintește de salutul fascist tradițional, fapt consemnat de observatori ca motiv de controversă suplimentară.

Escaladarea polemicii dintre Musk și Bruxelles

După amenda anunțată de Comisia Europeană, schimbul de replici a devenit intens, Musk acuzând instituțiile UE de suprareglementare și de blocarea inovării prin mecanisme birocratice considerate excesive. Pe de altă parte, lideri politici din mai multe state, inclusiv Polonia, au reacționat prin mesaje ferme, subliniind că regimul european de conformitate digitală urmărește protejarea utilizatorilor, transparența și combaterea abuzurilor. În cadrul acestei confruntări, intervențiile publice, redistribuirile și comentariile de pe platformele sociale au funcționat ca acceleratori ai dezbaterii, cu ecouri în presa internațională și în rândul comunităților online care urmăresc evoluțiile la intersecția tehnologie–politică.

Adjunctul lui Marco Rubio a pus tunurile pe Uniunea Europeană din cauza amenzii de 120 milioane de euro pentru Elon Musk