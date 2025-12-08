Pentru ca bradul să reziste mai mult timp, trebuie să faceți asta:

Treceți trunchiul bradului printr-un trepied, în așa fel încât să ajungă tulpina într-un recipient cu apă în care s-a adăugat glicerină.

Folosind acest truc, acele bradului vor rezista mult mai multă vreme la temperatura camerei.

Cum poți să scapi de insectele din bradul de Crăciun

Insectele tind să se hrănească cu pini sau să ierneze în ei, spun specialiștii. Vestea bună este că ploșnițele în brad sunt rare și, spre deosebire de dăunătorii casnici comuni, cum ar fi furnicile sau gândacii de bucătărie, ploșnițele care trăiesc în brad nu sunt echipate pentru a supraviețui în interior, unde aerul este cald și uscat. Din fericire, insectele care trăiesc în conifere nu reprezintă o amenințare pentru tine sau casa ta.

Aceste insecte nu te vor mușca și nu vor distruge structuri. Totuși, majoritatea oamenilor nu își doresc ca insectele să apară din bradul de Crăciun.

Dacă ești printre cei mai puțin norocoși, iar bradul tău are ploșnițe, atunci ai nevoie de ajutor.

Majoritatea insectelor din copaci ar trebui să moară rapid odată ce bradul este instalat în casă, din cauza aerului prea cald. Ploșnițele nou eclozate vor muri în frig, iar o scuturare energică le va elimina pe celelalte.

Dacă observi insecte care se adună pe tavan sau la fereastră, atunci îndepărtează-le cu un aspirator. Este important să nu folosești pesticide cu aerosoli pe copac.

Insecticidele spray sunt inflamabile și, în general, nu trebuie folosite în interior, mai ales când ferestrele sunt închise, spun specialiștii.