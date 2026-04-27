Criză la Bruxelles. Contracte trucate la Comitetul Economic și Social European

Scandal de corupție la Bruxelles: Comitetul Economic și Social European (CESE) este vizat de acuzații grave privind trucarea unor contracte publice.

Acuzații de corupție la vârful CESE

Comitetul Economic și Social European (CESE), instituția care asigură legătura dintre societatea civilă și decidenții de la Bruxelles, este scena unui scandal de proporții declanșat de o serie de denunțuri anonime. Potrivit unei investigații Euractiv, secretarul general al organizației, Isabelle Le Galo Flores, aflată în funcție din 2024, este acuzată de deturnare de fonduri publice și de trucarea unor licitații în beneficiul cercului său de apropiați. Acuzațiile au fost lansate printr-o scrisoare asumată generic de „reprezentanții personalului”, documentul fiind trimis direct la locuințele private și birourile angajaților. Mesajul susține că instituția este gestionată ca o afacere privată, fiind însoțit de dovezi fotografice care ar surprinde momente de proximitate între oficialul de rang înalt și ofertanții care au câștigat contracte publice.

Reacția conducerii și tensiunile interne

În fața acestor acuzații grave, președintele CESE, Séamus Boland, a intervenit rapid, asigurând personalul că situația este tratată cu maximă seriozitate și că autoritățile competente au fost deja sesizate. Totuși, dinamica internă a devenit extrem de tensionată după ce sindicatele oficiale ale instituției s-au distanțat de scrisoarea anonimă, condamnând în același timp modalitatea în care s-a desfășurat ancheta internă. Angajații au reclamat o așa-numită „vânătoare de vrăjitoare”, acuzând conducerea că a recurs la măsuri excesive, precum verificarea e-mailurilor și a activității online, pentru a identifica autorii denunțului. Deși un purtător de cuvânt al comitetului a negat accesarea conturilor private ale personalului, atmosfera din cadrul instituției rămâne marcată de teamă și incertitudine.

Intervenția OLAF și dimensiunea legală a anchetei

Cazul a depășit granițele procedurilor interne, fiind preluat de Oficiul European Antifraudă (OLAF). Reprezentanții CESE au confirmat că instituția a sesizat proactiv organele de control imediat după apariția scrisorilor, iar în prezent există o investigație oficială în curs de desfășurare. Din cauza sensibilității acestui demers și a regulilor stricte de confidențialitate ale OLAF, conducerea comitetului a limitat comentariile publice, așteptând rezultatele examinării pentru a stabili veridicitatea acuzațiilor de fraudă și management defectuos.

Rolul și importanța CESE în arhitectura europeană

Înființat în 1957, Comitetul Economic și Social European joacă un rol fundamental în procesul democratic al Uniunii Europene, reprezentând interesele angajatorilor, lucrătorilor și ale diverselor grupuri civice. Cu un efectiv de peste 700 de angajați și 329 de membri din toate statele membre, CESE acționează ca un organism consultativ care oferă expertiză Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Prin activitatea sa axată pe politici sociale și economice, comitetul urmărește să faciliteze dialogul între instituțiile de la Bruxelles și cetățeni, asigurându-se că vocea societății civile organizate este auzită în procesul legislativ european.