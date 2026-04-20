Protestatarul Marian Ceaușescu s-a certat cu fostul ministru al Transporturilor, luându-l în primire în stilul caracteristic și strigându-i „Pleacă, borfașule! Borfașule, dă, dă, banii înapoi! Dă banii înapoi, borfașule!”. Ceaușescu a fost la un pas de bătaie cu Berceanu, când fostul ministru l-a interpelat „Ce am furat, mă?”.

Incidentul a avut loc după ce participanții la protest au început să îl huiduie pe Berceanu, scandând lozinci precum „Hoții”, „Ne-ați sărăcit!”, „Ne-ați terminat!” și „La pușcărie, penalilor!”. Atmosfera s-a tensionat rapid, iar forțele de ordine au intervenit pentru a preveni escaladarea situației.

Potrivit imaginilor, fostul ministru a fost înconjurat de jandarmi și condus în afara perimetrului manifestației, fără a se înregistra incidente violente.

Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-și exprima sprijinul față de premierul Ilie Bolojan, într-o manifestație autorizată. Protestul s-a desfășurat pe fondul tensiunilor politice din ultimele zile.