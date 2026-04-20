Vorbim despre o transformare treptată a pașaportului clasic într‑un fel de „portofel digital”, accesibil direct de pe telefon, care ar trebui să reducă filele de la ghișee, să grăbească verificările și să universalizeze modul de stocare a actelor oficiale. Pentru milioane de cetățeni, această tranziție de la hârtie la ecran înseamnă o schimbare majoră în viața cotidiană, cu beneficii clare, dar și cu întrebări serioase legate de confidențialitate și încredere.

Ce înseamnă de fapt „portofelul” de pe mobil

În locul unui pașaport clasic luat în mâna de la ghiseu la ghișeu, viitorul sistem ar vrea ca toată lumea să aibă pe telefon un portofel electronic de identitate, care să stocheze, în mod oficial, aceleași documente pe care le portăm azi în buzunar. Potrivit propunerilor europene, acest „portofel” digital ar putea păstra nu doar datele de călătorie, ci și certificări de studii, contracte, polițe de asigurare și, în unele cazuri, chiar parte din dosarul medical, fără să fie nevoie de hârtii, scrie Heute.

Scopul declarat este simplu: în multe situații de zi cu zi, să nu mai fie nevoie de copii după acte sau de plimbări de la o instituție la alta, ci doar de o scurtă verificare digitală. În practică, asta înseamnă că la un control de frontieră, la o bancă sau într‑un spital din alt stat membru, cetățeanul va avea libertatea să aleagă dacă dorește să arate documentul fizic sau să lase autoritatea sau operatorul economic să „citească” doar anumite porțiuni din fișa digitală, via cod QR sau schemă de validare pe ecran.

Ce schimbări urmează în pașapoarte

Pe termen scurt, modificarea cea mai vizibilă va fi, probabil, reducerea treptată a ștampilelor fizice din pașaport la frontierele externe ale UE, înlocuite cu o verificare digitală și o înregistrare automată a intrărilor și ieșirilor. În locul bifărilor din carnețel, vor funcționa sisteme centralizate care să țină evidența zborurilor și a vizitelor în spațiul Schengen, fără ca detaliile să fie neapărat stocate într‑un singur document de tip hârtie.

În paralel, ideea este ca, într‑o fază următoare, și pașaportul în sine să aibă o variantă digitală recunoscută juridic, stocată într‑un portofel de identitate oferit la nivel național, dar compatibil cu standardele comunitare. În această formă, pașaportul electronic nu va fi doar un duplicat pe smartphone al documentului tradițional, ci un instrument de identificare modern, făcut pentru a călători, închiria o mașină, înregistra un hotel, deschide un cont bancar sau accesa servicii medicale transfrontaliere, aproape automat.

Ce înseamnă EUDI Wallet pentru oameni obișnuiți

EUDI Wallet este numele aplicației europene de identitate digitală, concepută să fie un spațiu comun pentru toți cetățenii UE, indiferent de statul de origine. În această aplicație, fiecare va avea controlul asupra datelor proprii: va decide ce informație rămâne ascunsă, ce se partajează și cu ce instituție sau companie colaborată. De exemplu, un șofer oprit într‑o țară străină va putea arăta polițistului permisul de conducere direct de pe mobil, în mod digital, fără să trebuiască să scoată actul.

Proiectul este susținut și de business‑ul privat, pentru că pune bazele unor standarde comune de validare a identității. Peste 70 de companii europene au semnat deja scrisori de intenție pentru a grăbi implementarea sistemului, tocmai pentru că, într‑un singur portofel, vor putea verifica rapid că cineva este ceea ce susține că este: client, angajator, partener de afaceri sau doar un turist cu acte în regulă. Acest lucru ar putea simplifica, în timp, deschiderea de conturi, închirieri de mașini, înregistrări în aplicații de piață sau chiar accesul la servicii online care acum cer o groază de certificări și copii după acte.

Ce spun sondajele și ce riscă proiectul

Însă, în spatele promisiunii de comoditate, există o problemă serioasă: oamenii nu înțeleg aproape nimic despre EUDI Wallet. Potrivit unui sondaj recent citat de o asociație de profil din Europa de Vest, peste jumătate din respondenți nu au auzit niciodată de acest sistem de identitate digitală, în timp ce alți 18% recunosc denumirea, dar nu pot explica ce e cu adevărat. Doar una din cinci persoane declară că are o idee aproximativă, iar doar 5% spun că înțeleg clar cum ar funcționa acest portofel, ceea ce arată un deficit masiv de informatie.

Acest decalaj nu este doar tehnic, ci şi politic. Pentru ca un sistem care manipulează date atât de sensibile să fie acceptat de milioane de oameni, trebuie să vină o campanie de comunicare clară, transparență în ce se stochează și cum se utilizează informația, dar și încredere în autoritățile care reglementează ansamblul. Dacă cetățenii vor simți că sunt trași într‑un ecosistem de urmărire digitală, în loc să îl vadă ca pe un instrument de protecție și simplificare, EUDI Wallet riscă să devină o mașinărie perfectă, dar abandonată de utilizatori.

Ce înseamnă pentru România și ceilalți pași următori

Calendarul stabilit de Uniunea Europeană este clar: până la finalul anului 2026, fiecare stat membru trebuie să ofere o soluție de identitate digitală compatibilă cu viitorul portofel european, astfel încât cetățenii să poată începe tranziția de pe hârtie pe telefon. În 2027, sistemul ar urma să fie funcțional pe scară largă, în tot mai multe situații oficiale sau comerciale, de la frontiere la bancă, de la școli la clienți ai companiilor private.

Pentru România, acest lucru înseamnă că autoritățile naționale vor trebui să pregătească propria versiune de certificat digital sau de portofel de identitate, care să respecte standardele comune și să fie recunoscut în întreaga UE. Avantajul declarat este o relație mai fluentă între statul și cetățenii din țară, dar și în raport cu restul Europei, în vreme ce dezavantajul, pentru unii, este o dependență crescută de tehnologie și o potențială supraveghere amplificată prin datele digitalizate.

În esență, proiectul UE nu înseamnă doar că pașaportul va fi mai puțin umblat la stampile, ci că, treptat, actele noastre de bază vor migra într‑un spațiu virtual, controlat de un singur „portofel” de pe smartphone, cu toate provocările pe care această schimbare le aduce odată cu avantajele sale evidente.

