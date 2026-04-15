„Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele (sociale)”, a scris aceasta pe rețeaua X.

Cum va funcționa aplicația și ce presupune

Noua aplicație va putea fi folosită atât pe telefon, cât și pe calculator și le va cere utilizatorilor să își confirme vârsta prin încărcarea unui document oficial, precum cartea de identitate sau pașaportul. Potrivit oficialilor europeni, procesul va fi anonim și va respecta standarde ridicate de protecție a datelor.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru protejarea copiilor. Vom avea o toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a declarat Ursula von der Leyen.

Aplicația este gândită să fie ușor de folosit și compatibilă cu toate dispozitivele, iar codul său este open source.

UE vrea reguli clare pentru toate statele

Comisarul european pentru digitalizare, Henna Virkkunen, a explicat că va fi creat un mecanism comun la nivel european pentru ca verificarea vârstei să funcționeze în toate statele membre.

În prezent, nu există o regulă unică în UE privind vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale, dar discuțiile sunt în curs. Parlamentul European a susținut deja ideea unei limite de 16 ani pentru toți utilizatorii din Uniune.

Tot mai multe țări impun limite pentru minori

Mai multe state europene au început deja să adopte sau să analizeze astfel de reguli. În multe cazuri, vârsta minimă propusă este între 13 și 16 ani. Anunțul vine și în contextul unei inițiative coordonate la nivel european, susținută de Emmanuel Macron, care vizează restricționarea accesului minorilor la rețelele sociale. Comisia Europeană lucrează de anul trecut la acest sistem, iar obiectivul este unul clar: mai mult control pentru părinți și mai multă responsabilitate pentru platformele online.