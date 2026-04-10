Din noiembrie 2026 începe schimbarea

Data de 29 noiembrie 2026 marchează debutul normei Euro 7, considerată cea mai dură reglementare privind emisiile impusă până acum autoturismelor din Uniunea Europeană.

Într-o primă etapă, toate modelele noi dezvoltate vor trebui să respecte aceste cerințe. Ulterior, începând cu noiembrie 2027, regula devine generală: orice mașină nou înmatriculată va trebui să fie conformă cu standardul Euro 7.

Asta înseamnă că producătorii nu vor mai avea voie să vândă vehicule care nu se încadrează în noile limite.

Euro 7 merge mai departe decât tot ce exista până acum

Dacă actuala normă Euro 6e reglementează deja emisiile de oxizi de azot, monoxid de carbon și particule fine, noul standard adaugă criterii suplimentare și vizează inclusiv alte surse de poluare generate în timpul utilizării mașinii.

Astfel, controlul asupra impactului asupra mediului devine mult mai strict și mai complex decât în trecut.

Fiecare mașină va avea propriul „pașaport”

Una dintre cele mai vizibile schimbări pentru cumpărători este introducerea pașaportului digital de mediu al vehiculului.

Acest document va fi oferit obligatoriu de producător odată cu livrarea mașinii și va include informații esențiale despre impactul asupra mediului: nivelul emisiilor, consumul de combustibil sau energie, autonomia în cazul mașinilor electrice și alți indicatori relevanți.

Accesul la aceste date va fi complet digital, fie prin scanarea unui cod QR, fie direct din sistemele mașinii.

Noua soluție este gândită pentru a oferi transparență și pentru a permite cumpărătorilor să compare mai ușor diferite modele înainte de achiziție. În același timp, documentul va deveni util și pe piața second-hand, unde viitorii proprietari vor putea verifica rapid istoricul tehnic și de mediu al vehiculului, scrie ruhr24.de.

Reguli noi pentru mașinile electrice

Standardul Euro 7 introduce pentru prima dată obligații clare legate de performanța bateriilor pentru vehiculele electrice.

Producătorii vor trebui să garanteze un nivel minim de capacitate în timp. Concret, după 5 ani sau 100.000 de kilometri, bateria trebuie să păstreze cel puțin 80% din capacitatea inițială. După 8 ani sau 160.000 de kilometri, pragul minim acceptat scade la 72%.

Această măsură vine ca răspuns la temerile frecvente ale cumpărătorilor legate de degradarea rapidă a bateriilor și costurile ridicate de înlocuire.

Test obligatoriu pe vreme rece

O altă schimbare importantă vizează autonomia mașinilor electrice în condiții reale de iarnă.

Noile reguli impun testarea vehiculelor la temperaturi de -7 grade Celsius, iar producătorii vor fi obligați să publice rezultatele obținute. Astfel, autonomia declarată nu va mai reflecta doar condiții ideale de laborator, ci și performanța reală în sezonul rece.

Această măsură oferă o imagine mult mai clară pentru cei care iau în calcul achiziția unui vehicul electric, în special în țările cu ierni reci, unde diferențele de autonomie pot fi semnificative.