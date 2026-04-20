"Evenimentul ce va avea loc mâine, 21 aprilie, prilejuit de întoarcerea în țară a Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice, este destinat exclusiv reprezentanților mass-media", precizează, luni, MNIR, într-o postare pe Facebook.

Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur au făcut parte din expoziția Dacia - Tărâmul Aurului și Argintului, care a fost expusă anul trecut la Muzeul Drents din Assen.

Măsuri de ultima oră pentru ca tezaurul să nu mai fie furat. Coiful de la Coțofenești va ajunge în România

Furtul artefactelor în Olanda

Cu câteva zile înainte de închiderea expoziției și readucerea exponatelor la Muzeul Național de Istorie din București, în ianuarie 2025, trei bărbați au detonat o intrare din spate a muzeului din Assen și în doar câteva minute au ieșit cu cele patru artefacte românești. În lunile care au urmat jafului, mai multe persoane au fost arestate.

Ministerul Culturii din România a anunțat în septembrie 2025 că a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate din Muzeul Drents.

Furtul a provocat indignare în România și a declanșat o amplă operațiune de căutare. Deși cei trei hoți au fost arestați după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut.

Hoții, prinși de polițiștii olandezi

În cele din urmă, la începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit coiful și două dintre cele trei brățări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferințe de presă, la muzeu.

Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele, predate autorităților române, erau în stare excelentă. Locul în care se află a treia brățară de aur rămâne necunoscut.

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autoritățile au încheiat un acord cu doi dintre suspecți, cel de-al treilea negând orice implicare în această spargere.

Cei trei bărbați, identificați drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului, procesul acestora fiind în derulare în Țările de Jos.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări, readuse în țară. Repatrierea tezaurului scoate la iveală probleme grave