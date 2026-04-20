Cercetătorii au descoperit că mai mult de jumătate dintre adulți (56%) repetă expresii folosite de mama lor de cel puțin trei ori pe săptămână, ceea ce subliniază cât de adânc înrădăcinate pot fi aceste expresii. Însă, deși am putea începe să vobirm ca mamele noastre de pe la 37-38 de ani, apare o altă întrebare: când începem să arătăm ca ele?

Răspunsul evident este de la naștere, pentru că oricine a avut un copil știe că toți vizitatorii adoră să analizeze frumosul nou-născut după „ochii mamei” sau „nasul tatălui”. Unii copii seamănă atât de mult cu un anumit părinte, încât este aproape straniu. Poate că întrebarea ar trebui să fie – la ce vârstă începi să semeni cu părintele tău, așa cum ți-l amintești din copilărie?

Mama mea m-a născut când avea 31 de ani, așa că acum, la 38 de ani, îmi amintesc cu siguranță de ea exact la aceeași vârstă ca mine. Mă surprind spunând aceleași lucruri pe care le spunea ea? Răspunsul este cu siguranță da, deși cred că asta se datorează în mare parte faptului că am și eu copiii mei acum, iar în momentele de îndoială te trezești apelând la acele expresii familiare („Cum poți să te plictisești când ai atâta curățenie de făcut?” era des folosit în casa mea).

Pe măsură ce am îmbătrânit, am observat și că fața mea îmbătrânește exact la fel ca fața mamei mele (încă frumoasă); de exemplu, am dezvoltat ceea ce numim „ridurile familiei”, care sunt o linie verticală de încruntare în dreptul sprâncenei drepte. Acest lucru este foarte normal la vârsta mea, potrivit Dr. Anjali Mahto, medic dermatolog, potrivit Daily Mail. Ea spune că vede de obicei pacienți care spun că încep să arate ca părinții lor „în jurul vârstei de treizeci sau patruzeci”.

Nu este deloc surprinzător, deoarece „acesta este exact deceniul în care producția noastră naturală de colagen scade suficient de semnificativ încât modificările structurale, cum ar fi scobitura timpurie din jurul ochilor, devin vizibile chiar și atunci când fața este în repaus. Adesea, o fotografie specifică sau surprinderea reflexiei lor într-o anumită lumină declanșează „conștientizarea bruscă a faptului că moștenesc tiparele faciale ale părinților lor”, spune Mahto.

Desigur, motivul pentru „ridurile mele familiale” și alte semne de îmbătrânire pe care le împărtășesc cu părinții tăi este genetica. „Genetica joacă un rol imens în structura osoasă, distribuția grăsimii și grosimea pielii, care dictează în mare măsură modul în care fețele noastre vor îmbătrâni”, spune Mahto. „Dacă mama ta are o predispoziție genetică la pierderea de volum sub ochi sau la anumite linii de expresie dinamice, este foarte probabil să moștenești aceleași tendințe structurale.”

