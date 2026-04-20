Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare și a faptului că PSD nu mai vrea sub nicio formă să guverneze alături de Bolojan. Burduja susține că dezbaterea publică este concentrată pe teme politice superficiale, în timp ce problemele reale sunt ignorate.

„La granița noastră e război. Zilele trecute, hackerii Kremlinului au spart zeci de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, dar despre asta nu vorbește nimeni. Orientul Mijlociu arde. Economia globală se reașază pe bucăți, cu turbulențe care pun o presiune și mai mare pe veniturile românilor, pe prețul energiei și pe inflație.”

În acest context, fostul ministru critică discuțiile politice interne.

„Iar aici, acasă, discuția publică e despre cine pe cine suspendă în coaliție. O schimbare de guvern azi nu e un „reset”, e cel puțin un an pierdut.”

Avertisment privind efectele unei schimbări de guvern

Sebastian Burduja atrage atenția că instabilitatea politică ar bloca activitatea administrativă și ar afecta relațiile externe ale României.

„Aparatul se blochează la fiecare schimbare, lipsa de asumare devine cronică, iar deciziile critice sunt amânate. Partenerii externi, UE, SUA, investitorii străini, se întreabă, pe bună dreptate, cum ne întrebăm și noi: „ce se întâmplă în România?” Iar noi avem miliarde de euro de absorbit în fonduri europene și un PNRR care se închide în august. Nu avem luxul unei crize politice autoimpuse.”

Proiectele strategice, puse în pericol

Fostul ministru invocă experiența sa în Guvern și subliniază impactul instabilității asupra proiectelor majore din energie.

„Am fost în guvern. Ca ministru al Energiei, am gestionat proiecte de zeci de miliarde de euro: Cernavodă 3 și 4, Neptun Deep, hidrocentralele, capacitățile de stocare. Știu ce înseamnă astfel de investiții: orizont de 5-10 ani, contracte complexe, parteneri internaționali, echipe construite an de an. Și știu cât de fragil e totul când politica internă ia foc.”

Acesta avertizează că schimbările politice frecvente afectează direct implementarea acestor proiecte.

„Proiectele strategice nu se fac în ciclurile politice de pe Dâmbovița. Cer continuitate și predictibilitate. Fiecare schimbare de guvern înseamnă luni pierdute pe șantier, contracte renegociate, decizii amânate. Energia și facturile românilor nu așteaptă calculele politice.”

Burduja îl laudă pe Bolojan

Burduja afirmă că îl cunoaște pe Ilie Bolojan de mai mulți ani și îl descrie drept un politician care își respectă angajamentele.

„Îl cunosc pe Ilie Bolojan de 15 ani. Nu are nevoie de ode. Nu îi plac și nu le-a cerut niciodată. Spun un singur lucru: e omul care face ce spune. Într-o țară unde asta a devenit o raritate, mai ales în politică, și într-un moment geopolitic cum n-am mai văzut de decenii, asumarea e lucru mare.”

Critici la adresa „jocurilor politice”

Fostul ministru susține că actualele tensiuni politice afectează întreaga societate.

„Deranjează? Clar. Dar nu e despre o persoană aici. E despre România și milioanele de români care așteaptă responsabilitate de la cei pe care i-au ales.”

Acesta avertizează că efectele acestor conflicte vor fi resimțite pe termen lung.

„Și știți ce e cel mai dureros? Costurile acestor manevre politice le vom plăti cu toții, ca cetățeni ai acestei țări, mult timp de-acum înainte. Deja în acest an România a plătit doar pe dobânzi la datoriile acumulate cât a alocat în buget pentru tot sistemul de educație. Ăsta da „respect” pentru viitoarele generații…”

În final, Burduja a subliniat că politica ar trebui să fie centrată pe cetățeni și rezultate.

„Politica nu trebuie să fie despre politicieni. Trebuie să fie despre cetățeni. Despre muncă și rezultate, nu despre jocuri, trucuri și vorbe aruncate.”