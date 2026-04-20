Ce companii ale statului vrea să listeze Ilie Bolojan?

„Zilele astea a apărut o teorie legată de vânzarea companiilor și s-au făcut niște valuri pe tema asta.

O nouă minciună care a fost vânturată în spațiul public, pentru că aici nu e vorba de vânzarea unei companii, ci de vânzarea unor acțiuni, a unor pachete minoritare, care înseamnă niște avantaje importante pentru administrarea acelei companii.

În primul rând, vânzând- se niște acțiuni minoritare, intră un acționar privat care cu siguranță asigură transparența și o mai bună administrare a companiei, dar decizia majoritară rămâne la stat, dar nu mai poate fi făcută administrarea în subteran.”, zice Ilie Bolojan, premierul țării.