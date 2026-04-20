Fritz acuză că PSD a făcut campanii de denigrare împotriva USR

„Ați votat o moțiune alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului.

Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat.” a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Liderul partidului acuză PSD-ul că va declanșa o criză politică. „Sperați la haos, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu.”

Mai mult a transmis clar colegilor de coaliție că USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele.