PSD cere explicații premierului și vicepremierului privind evaluarea companiilor de stat

Într-un comunicat transmis astăzi, PSD afirmă că „înainte de prezentarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu a existat nicio consultare cu partenerii de Coaliție, dar nici cu miniștrii de resort ai PSD”, în legătură cu intenția Guvernului de a lista la bursă companii de importanță națională.

Social-democrații susțin că „prim-ministrul nu are dreptul de a hotărî într-un cerc restrâns vânzarea celor mai importante și mai profitabile companii de stat” și că o astfel de decizie „nu se poate lua fără o dezbatere publică la nivelul Parlamentului”.

În context, PSD anunță că va depune un proiect de lege care să blocheze pentru doi ani vânzarea de active ale companiilor profitabile ale statului.

Totodată, partidul condus de Sorin Grindeanu solicită explicații premierului Ilie Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu privind evaluarea companiilor vizate: „PSD îi solicită premierului Bolojan și viceprim-ministrului Oana Gheorghiu să explice de ce au subevaluat companiile de stat profitabile pe care intenționează să le scoată la vânzare și de ce nu au luat în calcul potențialul de creștere a valorii acestora în actualul context geopolitic.”

În comunicatul transmis, social-democrații ridică întrebări legate de vânzarea unor pachete de acțiuni din Hidroelectrica și Romgaz: „De ce premierul și vice-premierul se grăbesc să vândă pachete de acțiuni din Hidroelectrica și Romgaz având în vedere că în actuala criză energetică mondială valoarea acestor companii s-ar putea dubla în următoarele 12-18 luni?”

Critici privind evaluarea CEC Bank și SALROM

Totodată, PSD afirmă că premierul trebuie să explice și intenția de a vinde CEC Bank: „Premierul Ilie Bolojan trebuie să explice românilor de ce intenționează să vândă CEC Bank (…) De ce această bancă a fost subevaluată la jumătate din valoarea ei reală de piață?”

În cazul SALROM, social-democrații consideră suspectă omisiunea evaluării zăcământului de grafit de la Baia de Fier: „O astfel de omisiune este contrară interesului național!”

Întrebări privind companiile din domeniul Apărării

PSD solicită, de asemenea, clarificări și în legătură cu intenția de a vinde companii strategice din domeniul Apărării: „Prim-ministrul și viceprim-ministrul au obligația să explice cetățenilor români de ce și-au propus să vândă companii strategice din domeniul Apărării, chiar acum în contextul în care marea majoritate a statelor NATO au anunțat creșteri substanțiale pentru Apărare.”

Comunicatul PSD se încheie cu solicitarea ca premierul să explice „pentru cine a pregătit scoaterea la vânzare a acestei companii”, referindu-se la SALROM și resursele sale minerale.