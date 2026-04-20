Fifor critică direct modul în care este condusă țara și spune că situația actuală ar depăși chiar și perioadele guvernărilor liberale anterioare. În opinia sa, România ar fi ajuns într-un punct critic, atât din punct de vedere economic, cât și social.

Critici dure: „Românii văd săracie”

În postarea sa, Mihai Fifor folosește un ton direct și îl compară pe Ilie Bolojan cu foști premieri liberali, susținând că actuala guvernare a dus țara într-o direcție greșită.

„Nu credeam că după Orban și Cîțu, PNL poate produce ceva mai sinistru, mai toxic pentru țara asta. Și totuși, iată, se poate. Îl avem în carne și oase pe „miracolul” de la Bihor. Pe Ilie Bolojan. Nu cred că am văzut om mai bolnav de putere, mai avid de control absolut, dar în același timp mai gol de idei, de viziune, de empatie și de interes față de nevoile românilor. Adică exact cum NU ar trebui să fie un premier.

Omul care, în numai câteva luni, a reușit să ducă țara în gard, economia în recesiune și românii în pragul falimentului. Și asta în vreme ce lui i se pare absolut normal. În numele unei „reforme” pe care numai el o vede. Românii văd săracie. Și nicio direcție care să le dea curaj și speranță”.

„Se agață de funcție” și acuzații legate de ambiții politice

Liderul PSD Arad susține că Ilie Bolojan încearcă să își păstreze funcția în ciuda pierderii sprijinului politic. În același mesaj, Fifor vorbește și despre ambițiile politice ale premierului, inclusiv cele legate de o eventuală candidatură la Președinție.

„A plâns și plânge inima în el după fotoliul de la Cotroceni. Sunt convins că nu trece zi în care să nu-l urască tot mai tare pe președintele Dan, pentru că ocupă demnitatea pe care, în mintea lui, o considera deja adjudecată. Cuvenită. Acum se agață cu disperare de scaunul de la Victoria, simțind cum îi fuge pământul de sub picioare și cum visul de a se încorona la Cotroceni i se scurge printre degete, ca un fum. E disperat”.

Mihai Fifor, către Bolojan: „Nea Ilie, pleci. Nu pentru că vrei, ci pentru că nu se mai poate!”

În continuarea postării, Mihai Fifor acuză existența unei „agende reale” a actualei guvernări, pe care o leagă de decizii din trecut, precum cele din perioada pandemiei, liberalizarea pieței energiei sau negocierile privind PNRR. În același timp, susține că PSD ar fi fost partidul care a intervenit pentru stabilizarea situației în momente dificile.

„Dar, ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Nu pentru că ai fi înțeles ceva. Ci pentru că nu se mai poate. Pentru că AJUNGE. E destul. Știi, nea Ilie, de data asta, nu mai e despre tine. E doar despre România”.