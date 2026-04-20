Într-o postare pe Facebook, Ciolacu a invocat o replică celebră din meciul Dinamo Kiev - Steaua, câștigat de echipa românească cu 4-1, adaptând-o la contextul politic actual. Replica social-democratului aduce aminte de comentatorii postului care a transmis acel meci: „Du-te, Dică! Du-te!”.

Critici dure la adresa Guvernului

Declarația vine în contextul unor atacuri repetate la adresa politicilor economice promovate de actualul Executiv. Social-democratul susține că situația economică s-a deteriorat semnificativ și că nivelul de trai a scăzut accentuat.

„Mâine este momentul să spunem AJUNGE! Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan – cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS. De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică). Du-te, Ilie! Du-te…”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Tensiuni tot mai mari pe scena politică

Mesajul lui Ciolacu apare într-un moment în care tensiunile politice dintre partidele aflate la guvernare sunt tot mai vizibile. Până în acest moment, premierul Ilie Bolojan nu a dat semne că ar lua în calcul demisia, menținându-și poziția în fruntea Guvernului.