Lider UDMR: „Când doi se ceartă, al treilea câștigă!”

„Din punctul de vedere al UDMR, două lucruri sunt importante.

În primul rând, stabilitatea României e cea mai importantă. Și pentru asta trebuie să se găsească soluții de către toate partidele din actuala coaliție.

Noi nu vedem o alternativă la această coaliție.

Și doi, când doi se ceartă, întotdeauna câștigă al treilea.

Dacă PSD cu PNL și PNL cu PSD are dezbateri mai aprinse, câștigătorul va fi AUR.

În ceea ce... nu dorim să se profileze, ar fi aceea ca AUR-ul să câștige prestanță în politica internă din România.

Să aibă un cuvânt de spus mai important în Parlament decât a avut până acum. Și cred că acesta nu poate fi nici interesul PSD-ului, nici interesul PNL-ului, nici interesul UDMR-ului și nici al USR-ului.”, a zis Cseke Attila.