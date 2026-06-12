Oana Gheorghiu se autodenunță: „Sunt vinovată de decredibilizare”. Ingrid Mocanu: „A uitat că i-a jignit pe magistrați”

Sursă: Realitatea PLUS

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat dur la lista neagră a CSM, care i-a identificat cu nume, prenume și apartenență politică pe cei care ar fi decredibilizat Justiția. Ea a scris, pe pagina sa de Facebook, că „pensionarea la 48-50 de ani, cu pensii de câteva ori mai mari decât salariul mediu pe economie, nu este un instrument al independenței judiciare”.

Oana Gheorghiu a declarat că regretă dacă anumite afirmații ale sale au fost percepute ca fiind ofensatoare de către unii magistrați, însă a atras atenția că există și voci din interiorul sistemului judiciar care contestă modul în care a fost elaborat și adoptat raportul CSM.

Avocata Ingrid Mocanu a reacționat la autodenunțul făcut de Oana Gheorghiu. Aceasta a declarat că Oana Gheorghiu a fost menționată în hotărârea CSM pentru că a declarat „pensiile sunt luate de la gura copiilor flămânzi.”

Ingrid Mocanu: „Oana Gheorghiu lua un salariu de 5.000 de euro pe lună”

„Doamna Gheorghiu uită să spună că nu pentru asta a fost menționată în hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, ci pentru faptul că a spus că pensiile sunt luate de la gura copiilor și li se dau magistraților de la gura copiilor flămânzi, care se culcă flămânzi noaptea, uitând să spună că dânsa lua un salariu de 5.000 de euro pe lună, deci mai mare decât o pensie a magistraților, chiar de la gura copiilor bolnavi din care, pentru care zicea dânsa că cere bani să construiască caritabil, printr-un ONG, un spital.

Mai mult de atât, ceea ce uită să ne spună doamna Gheorghiu este că hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nu se votează de judecători. Judecătorii deja și-au trimis acolo reprezentanții și votează în numele judecătorilor cei care sunt în CSM. Ceea ce a spus CSM-ul cu ceilalți mii de judecători a fost acel lucru că și ei s-au simțit afectați în independență de ceea ce se întâmplă pe scena politică.”