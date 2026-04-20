„PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat.”

Acuzații privind o campanie organizată

Social-democrații afirmă că această campanie ar utiliza tehnici de comunicare inspirate din propaganda regimurilor totalitare.

„Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului.”

Reacții după declarațiile premierului

Potrivit PSD, această situație ar fi fost amplificată de declarațiile premierului Ilie Bolojan.

„Este absolut revoltător să constatăm că, în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale.”

Reprezentanții partidului subliniază că libertatea de asociere politică este un drept fundamental garantat de Constituție.

„PSD precizează că asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României.”

PSD consideră că distribuirea unor materiale cu caracter ofensator la adresa simpatizanților săi încalcă legislația privind combaterea discriminării.

„Ca atare, organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist.”

Partidul invocă și practica Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în ceea ce privește sancționarea unor astfel de comportamente.

„În practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii.”

Critici privind impactul asupra democrației

Social-democrații susțin că astfel de acțiuni afectează valorile democratice și climatul public.

„O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane.”