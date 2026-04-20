„Situația de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca este încă o dovadă clară a eșecului guvernării în domeniul sănătății. Vorbim despre unul dintre cele mai importante spitale de urgență din țară, care ajunge în pragul colapsului financiar și este nevoit să amâne tratamente și intervenții pentru pacienți.

Aceasta nu este o simplă problemă administrativă. Este rezultatul direct al subfinanțării cronice și al lipsei de prioritizare reală a sistemului sanitar de către actuala putere. În timp ce guvernanții vorbesc despre reforme și investiții, în realitate spitalele sunt lăsate să se descurce singure până când ajung în situații-limită.

Cer explicații urgente din partea Guvernului Bolojan și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

– De ce nu au fost alocate fonduri suficiente pentru un spital de importanță strategică?

– De ce nu există mecanisme rapide de intervenție atunci când apar astfel de crize?

– Câte alte spitale din România se află în aceeași situație, dar nu au ajuns încă în atenția publică?

Este inadmisibil ca medicii să fie puși în situația de a face „liste de așteptare” într-un spital de urgență. Aceasta nu este doar o problemă de management, ci o problemă de voință politică și de responsabilitate guvernamentală.

Solicit de urgență:

– alocarea imediată de fonduri suplimentare pentru Spitalul Floreasca;

– o analiză transparentă a finanțării spitalelor de urgență;

– asumarea responsabilității politice de către cei care gestionează acest sistem.

Sănătatea românilor nu poate fi sacrificată din cauza incompetenței sau a indiferenței. Dacă Guvernul Bolojan nu este capabil să asigure funcționarea normală a unui spital de urgență, atunci trebuie să plece”, a declarat deputatul AUR Cristina Butură.

