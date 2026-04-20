Profesorul este acuzat că ar fi avut comportamente inadecvate față de elevi, inclusiv atingeri nepotrivite și trimiterea unor mesaje indecente, potrivit Bihoreanul.ro. Cu toate acestea, decizia de menținere la catedră a fost luată după finalizarea cercetării disciplinare la nivelul școlii. Oficial, Consiliul de Administrație recunoaște că „cadrul didactic vizat a fost găsit vinovat pentru săvârșirea unor abateri disciplinare”, însă sancțiunile aplicate nu au fost făcute publice, fiind votate în mod secret.

Decizie controversată la nivelul școlii

Singura măsură concretă impusă profesorului este aceea de a nu mai intra la clasele elevilor care l-au reclamat. Hotărârea vine în contradicție directă cu decizia Inspectoratul Școlar Județean Bihor, care, la începutul lunii aprilie, dispusese destituirea acestuia din funcția de director pentru aceleași fapte.

Pe numele cadrului didactic a fost deschis și un dosar penal, inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, ulterior preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Ancheta este însă în desfășurare, fără progrese semnificative până în prezent.

Profesorul nu a fost încă audiat și nu are nicio interdicție legală de a se afla în preajma minorilor. Acesta a condus școala din Aușeu timp de peste 25 de ani și a mai fost acuzat în trecut de fapte similare, fără consecințe. Ca măsuri suplimentare, conducerea școlii a anunțat instalarea de camere video în sălile de clasă și organizarea unor sesiuni de informare cu reprezentanți ai Poliției și consilierul școlar privind raportarea abuzurilor.

Plângerile curg pe bandă rulantă

„Toate măsurile adoptate au în vedere respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate, dar mai ales asigurarea interesului superior al elevilor. Consiliul de administrație reafirmă angajamentul unității de învățământ pentru un mediu educațional sigur și va monitoriza în continuare situația”.

Între timp, numărul acuzațiilor la adresa profesorului a crescut, mai mulți elevi reclamând comportamente similare. Un caz a fost raportat și către DGASPC Bihor, iar un elev a susținut că ar fi fost atins în zone intime chiar în biroul directorului, sub pretextul primirii unui cadou.