E vorba de regula japoneză Hara hachi bu, care spune simplu să te oprești din mâncat înainte să te simți complet plin.

De ce să te oprești la 80% – explicația clară

Obiceiul acesta, transmis din generație în generație în Japonia, înseamnă să termini masa când stomacul e 80% plin. Ideea de bază e că trupul tău nu trebuie să fie umplut la refuz ca să primească toată energia de care are nevoie.

Nutriționiștii zic că lumea confundă adesea sațietatea adevărată cu senzația că stomacul e prea plin. De fapt, creierul are nevoie de câteva minute ca să înțeleagă că ai mâncat destul. Dacă înghiți mâncarea pe nerăsuflate, mecanismul ăsta se blochează, și ajungi să mănânci mai mult decât îți trebuie cu adevărat.

Ca să pui în practică „hara hachi bu”, schimbă mai întâi ritmul. Mănâncă mai rar, fii atent la semnalele corpului, și vei băga mai puține calorii fără să simți că ții dietă grea.

Cum mănânci conștient – partea esențială a trucului

Experții spun că regula nu merge doar prin porții mai mici, ci prin felul în care mănânci. Fără grabă, fără alte chestii care să te distragă, corpul tău va simți mult mai bine când foamea s-a dus.

Printre sfaturile lor obișnuite sunt: mestecă bine fiecare înghițitură, fă pauze scurte să vezi dacă mai ești flămând și nu mânca uitându-te la telefon sau TV.

În zonele unde lumea ține de regula asta, oamenii au de obicei un indice corporal mai mic și mai puțină obezitate. Totuși, specialiștii precizează că nu e o metodă rapidă de slăbit, ci un mod bun să nu exagerezi cu mâncatul.

Regula japoneză nu impune restricții dure și nu interzice alimente anume. Totul se reduce la: oprește-te când corpul a primit ce-i trebuie.

