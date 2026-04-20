Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a fost sesizat în jurul orei 16:55 despre o descoperire macabră pe un teren din oraș. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje de intervenție, care au început imediat activitățile de identificare și documentare, respectând protocoalele specifice unor astfel de situații.

Primele informații operative arată că victima este un subofițer tânăr, având vârsta de 20 de ani, încadrat în cadrul Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Tulcea. Tânărul era originar din orașul Mioveni.

Cariera scurtă și situația personală

Conform informațiilor Ora de Tulcea, subofițerul fusese angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu doar câteva luni înainte de eveniment, fiind în plină perioadă de adaptare la regimentul specific vieții de polițist. În ziua morții, el s‑a prezentat la serviciu în jurul orei 13, a preluat arma de la dotare și muniția aferentă, pentru a fi integrat într‑un program de serviciu.

Corpul a fost identificat într‑un cartier din zona Vărărie‑Baltă, unde, înainte de sosirea echipelor de anchetă, au fost raportate un incident de foc de armă sau o activitate suspectă.

Depresie, izolare și presiunea serviciului

Sursa amintită subliniază și o altă dimensiune a cazului: cea psihologică. Conform acesteia, subofițerul suferea de depresie, marcată de faptul că nu putea reveni la familia sa din Mioveni. În afară de legătura afectivă puternică cu orașul de origine, el nu ar fi avut dreptul de a reveni acasă decât în toamnă, conform reglementărilor interne.

Ipoteza suicid și încrederea în anchetă

În urma primelor verificări, urmele fizice și probele strânse de la fața locului ar indica faptul că acesta s‑ar fi împușcat mortal, fără ca până la acest moment să existe indicii clare de implicare a altor persoane sau de comiterea unei infracțiuni de natură criminală. Această ipoteză domină momentan discuțiile din cadrul anchetei, dar investigația este descria în continuare ca fiind departe de finalizare.

