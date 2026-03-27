Incidentul s-a produs în localitatea Secusigiu, județul Arad. Autoritățile au fost alertate în jurul orei 15:00, iar la fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare.

Potrivit primelor verificări, victima este un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș. Din datele disponibile până acum, nu există suspiciuni privind săvârșirea unei fapte penale, anchetatorii considerând că este vorba despre o sinucidere.

Surse neoficiale susțin că bărbatul ar fi fost necăsătorit și nu ar fi avut probleme disciplinare. Acesta ar fi suferit însă de o afecțiune medicală gravă la nivelul colonului, posibil incurabilă, care l-ar fi împins la gestul extrem.

Reprezentanții IPJ Arad au confirmat evenimentul și au precizat că cercetările sunt în desfășurare, urmând ca, în funcție de concluziile anchetei, să fie dispuse măsurile legale necesare.