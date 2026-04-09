Intervenție contracronometru în Botoșani. Poliţiştii au salvat un bărbat care intenţiona să se sinucidă

Intervenție contracronometru în Botoșani, unde polițiștii au reușit să salveze un bărbat care intenționa să își pună capăt zilelor, pe fondul unor neînțelegeri în familie. Acesta se baricadase în locuință și ținea o sticlă la nivelul gâtului, iar în gură avea fragmente de sticlă.

”Astăzi, in jurul orei 05:30, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de către un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din Dorohoi, care a anunţat că intenţionează să recurgă la un gest extrem, pe fondul unor neînţelegeri în familie.La faţa locului s-au deplasat de urgenţă echipaje de poliţie, care au constatat că persoana se afla singură în locuinţă şi era baricadată în interior. Aceasta ţinea o bucată de sticlă la nivelul gâtului şi avea fragmente de sticlă în cavitatea bucală”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani. 

Poliţiştii din Dorohoi ajunşi primii la faţa locului au început dialogul cu bărbatul respectiv, au încercat să îl calmeze şi să-l determine să renunţe la intenţiile sale.

Ulterior, la intervenţie a participat negociatorul poliţiei, care, în urma discuţiilor purtate timp de aproximativ o oră, a reuşit să-l convingă pe bărbat să renunţe la gestul extrem.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru a-i fi evaluată starea de sănătate.