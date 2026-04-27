Lider PSD, după anunțul depunerii moțiunii de cenzură: ”România nu este jucăria nimănui. Nu este a haiducului Bolojan”

Sursă: Realitatea.Net

Mihai Fifor, deputat și președinte PSD Arad, a declarat, luni, că moțiunea de cenzură comună inițiată de partidul din care face parte este o decizie pragmatică, asumată și necesară. Social-democratul a subliniat că „România nu este jucăria nimănui. Nu este a haiducului Bolojan”, motiv pentru care premierul trebuie să plece.

”România nu este jucăria nimănui. Nu este a „haiducului” Bolojan și nici a celor care, astăzi, încearcă să confişte guvernarea pentru ei și pentru clientela abonată la banul public.

România este a românilor. Iar românii au vorbit clar: Bolojan trebuie să plece”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Social-democratul a menționat că ”moțiunea de cenzură comună inițiată de PSD este o decizie pragmatică, asumată și necesară. Nu este despre alianțe politice și nu este despre calcule de culise. Este despre un singur obiectiv: demiterea unui premier care a pierdut sprijinul parlamentar și încrederea oamenilor”.

”În actuala configurație politică, acțiunea separată ar fi însemnat blocaj. Iar blocajul ar fi însemnat menținerea unei guvernări care a dus economia în recesiune, a erodat puterea de cumpărare și a afectat stabilitatea țării. Nu ne putem permite acest lucru.

Este o decizie punctuală, limitată strict la acest demers. Diferențele rămân și sunt profunde. Nu există nicio intenție de colaborare politică dincolo de acest obiectiv clar: plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului.

Deontologii care astăzi invocă lecții de „pro-europenism” uită convenabil propriul trecut. În 2021, USR a făcut exact același lucru pentru a-și atinge obiectivele politice. Astăzi, aceeași practică devine, brusc, motiv de indignare. Este o ipocrizie evidentă”, a mai spus acesta.

Mai mult, Mihai Fifor a afirmat că ”spre deosebire de acele episoade, PSD a ales transparența. Fără negocieri ascunse, fără aranjamente de culise. O decizie asumată public, în acord cu voința majorității românilor”.

”Românii cer schimbare. Nu peste luni. Nu după calcule politice. Acum. Iar datoria noastră este să ascultăm această voce și să acționăm în consecință.

Ilie Bolojan trebuie să plece. Nu din ambiție politică, ci din responsabilitate față de o țară care nu mai poate fi ținută captivă într-o guvernare fără legitimitate și fără rezultate.

România merge mai departe. Dar nu cu un premier care a pierdut demult contactul cu realitatea”, a conchis deputatul PSD.