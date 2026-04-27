Documentul pe care trebuie să îl verifici înainte de a cumpăra un apartament. Oferă o imagine clară asupra situației legale a locuinței

Sursă: Realitatea.Net

Cumpărarea unui apartament nu este doar un pas important, ci și o decizie care poate influența stabilitatea financiară pe termen lung. Într-o piață imobiliară dinamică și uneori imprevizibilă, informarea corectă devine esențială pentru a evita riscurile și surprizele neplăcute. Specialiștii subliniază că, înainte de semnarea oricărui document, viitorii proprietari trebuie să acorde o atenție deosebită actelor juridice ale imobilului. Unul dintre cele mai importante documente, recomandat inclusiv de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, este extrasul de carte funciară, care oferă o imagine clară asupra situației legale a locuinței.

Extrasul de carte funciară este documentul care arată situația juridică reală a unui apartament. Cu ajutorul lui poți afla dacă locuința are ipoteci, datorii, interdicții sau dacă există litigii în desfășurare. Pe scurt, acest document îți spune dacă apartamentul poate fi vândut fără probleme sau dacă există riscuri ascunse. De aceea, trebuie verificat înainte de semnarea antecontractului, nu după.

Un alt aspect important este verificarea proprietarului. Extrasul de carte funciară confirmă dacă persoana care vinde este, într-adevăr, proprietarul legal al imobilului.

Rolul notarului în tranzacție

Advertising

Advertising

În procesul de cumpărare, notarul are un rol esențial. Acesta verifică toate actele și se asigură că sunt legale și corecte. De asemenea, explică părților ce semnează și ce obligații au.

Notarul analizează istoricul juridic al apartamentului, verifică registrele publice și se ocupă de înscrierea noului proprietar în cartea funciară. Actele autentificate de notar au o valoare juridică puternică, ceea ce oferă siguranță cumpărătorului.

Ce trebuie să conțină antecontractul

Antecontractul este primul document important pe care îl semnezi și stabilește regulile principale ale tranzacției. Acesta trebuie să includă:

datele părților și identificarea apartamentului

prețul total și avansul

termenul pentru contractul final

modalitatea de plată

situația juridică a locuinței

racordarea la utilități

data predării.

Dacă apartamentul este încă în construcție, antecontractul trebuie făcut la notar și înscris în cartea funciară.

Ce trebuie verificat înainte de contractul final

Înainte de semnarea contractului final, este important să verifici dacă imobilul este construit legal. Asta înseamnă să existe:

autorizație de construire

proces-verbal de recepție a lucrărilor

certificat care confirmă finalizarea construcției.

Aceste documente te protejează de probleme juridice în viitor.

Garanții și costuri ascunse

Dacă achiziționezi o locuință nouă, ai parte de mai multe garanții:

3 ani pentru calitatea lucrărilor

10 ani pentru defecte ascunse

2 ani pentru bunurile incluse (ex: centrale, electrocasnice).

În același timp, nu trebuie să te uiți doar la prețul apartamentului. Există și costuri suplimentare care pot adăuga sume importante la bugetul total:

onorariul notarului

taxe de intabulare

TVA (unde se aplică)

costuri pentru credit ipotecar.

Ce faci după ce ai cumpărat locuința

După semnarea contractului, mai sunt câțiva pași importanți:

verifică dacă ești înscris în cartea funciară

înregistrează locuința la taxe și impozite

schimbă contractele de utilități pe numele tău

anunță asociația de proprietari.

Cu alte cuvinte, cumpărarea unui apartament nu înseamnă doar alegerea unei locuințe frumoase, ci și verificarea atentă a documentelor. Extrasul de carte funciară este cel mai important act care te poate feri de probleme majore. Recomandarea specialiștilor este clară: citește toate documentele, pune întrebări și nu semna nimic dacă nu înțelegi exact ce scrie. O decizie informată îți poate economisi bani, timp și multe bătăi de cap, potrivit sursei .