Documentul pe care trebuie să îl verifici înainte de a cumpăra un apartament. Oferă o imagine clară asupra situației legale a locuinței
Contract
Cumpărarea unui apartament nu este doar un pas important, ci și o decizie care poate influența stabilitatea financiară pe termen lung. Într-o piață imobiliară dinamică și uneori imprevizibilă, informarea corectă devine esențială pentru a evita riscurile și surprizele neplăcute. Specialiștii subliniază că, înainte de semnarea oricărui document, viitorii proprietari trebuie să acorde o atenție deosebită actelor juridice ale imobilului. Unul dintre cele mai importante documente, recomandat inclusiv de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, este extrasul de carte funciară, care oferă o imagine clară asupra situației legale a locuinței.
Extrasul de carte funciară este documentul care arată situația juridică reală a unui apartament. Cu ajutorul lui poți afla dacă locuința are ipoteci, datorii, interdicții sau dacă există litigii în desfășurare. Pe scurt, acest document îți spune dacă apartamentul poate fi vândut fără probleme sau dacă există riscuri ascunse. De aceea, trebuie verificat înainte de semnarea antecontractului, nu după.
Un alt aspect important este verificarea proprietarului. Extrasul de carte funciară confirmă dacă persoana care vinde este, într-adevăr, proprietarul legal al imobilului.
Rolul notarului în tranzacție
În procesul de cumpărare, notarul are un rol esențial. Acesta verifică toate actele și se asigură că sunt legale și corecte. De asemenea, explică părților ce semnează și ce obligații au.
Notarul analizează istoricul juridic al apartamentului, verifică registrele publice și se ocupă de înscrierea noului proprietar în cartea funciară. Actele autentificate de notar au o valoare juridică puternică, ceea ce oferă siguranță cumpărătorului.
Ce trebuie să conțină antecontractul
Antecontractul este primul document important pe care îl semnezi și stabilește regulile principale ale tranzacției. Acesta trebuie să includă:
datele părților și identificarea apartamentului
prețul total și avansul
termenul pentru contractul final
modalitatea de plată
situația juridică a locuinței
racordarea la utilități
data predării.
Dacă apartamentul este încă în construcție, antecontractul trebuie făcut la notar și înscris în cartea funciară.
Ce trebuie verificat înainte de contractul final
Înainte de semnarea contractului final, este important să verifici dacă imobilul este construit legal. Asta înseamnă să existe:
autorizație de construire
proces-verbal de recepție a lucrărilor
certificat care confirmă finalizarea construcției.
Aceste documente te protejează de probleme juridice în viitor.
Garanții și costuri ascunse
Dacă achiziționezi o locuință nouă, ai parte de mai multe garanții:
3 ani pentru calitatea lucrărilor
10 ani pentru defecte ascunse
2 ani pentru bunurile incluse (ex: centrale, electrocasnice).
În același timp, nu trebuie să te uiți doar la prețul apartamentului. Există și costuri suplimentare care pot adăuga sume importante la bugetul total:
onorariul notarului
taxe de intabulare
TVA (unde se aplică)
costuri pentru credit ipotecar.
Ce faci după ce ai cumpărat locuința
După semnarea contractului, mai sunt câțiva pași importanți:
verifică dacă ești înscris în cartea funciară
înregistrează locuința la taxe și impozite
schimbă contractele de utilități pe numele tău
anunță asociația de proprietari.
Cu alte cuvinte, cumpărarea unui apartament nu înseamnă doar alegerea unei locuințe frumoase, ci și verificarea atentă a documentelor. Extrasul de carte funciară este cel mai important act care te poate feri de probleme majore. Recomandarea specialiștilor este clară: citește toate documentele, pune întrebări și nu semna nimic dacă nu înțelegi exact ce scrie. O decizie informată îți poate economisi bani, timp și multe bătăi de cap, potrivit sursei.
Citește și:
- 22:59 - De ce este incompatibil Ilie Bolojan pentru Ministerul Energiei? Explicațiile experților
- 22:52 - Ilie Bolojan exclude varianta demisiei înainte de moțiunea de cenzură: ”Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”
- 22:30 - Crin Antonescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS: ”Bolojan trebuia să depună mandatul de premier”
- 22:20 - PSD și AUR au strâns semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
