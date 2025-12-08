Până la desemnarea unui nou primar prin vot, conducerea Sectorului 6 va fi asigurată interimar de liberalul Paul Moldovan, în prezent viceprimar și lider al organizației PNL din sector.

Alegeri în Sectorul 6

Locuitorii Sectorului 6 vor fi chemați din nou la urne după ce Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei, mandatul său de sector încetând odată cu validarea noului post. Va fi al nouălea scrutin pentru bucureșteni într-un interval de aproximativ un an și jumătate, după locale, europarlamentare, referendum, parlamentare și cele trei runde de prezidențiale, inclusiv turul anulat.

Organizarea alegerilor parțiale revine Guvernului, care trebuie să stabilească data și calendarul electoral pentru desemnarea noului primar al Sectorului 6. Până atunci, administrația locală funcționează în regim de interimat, fără modificarea componenței Consiliului Local.

Paul Moldovan, primar interimar

Conform legii, atribuțiile de primar sunt preluate de unul dintre viceprimari, în acest caz Paul Moldovan, reprezentant al PNL, ales deja pentru a asigura interimatul la Sectorul 6. Ciprian Ciucu a anunțat că va colabora atât cu Moldovan, cât și cu viitorul primar rezultat din alegeri, subliniind că își propune o coordonare strânsă între Primăria Capitalei și sectoare.

Paul Moldovan conduce filiala PNL Sector 6 și are experiență administrativă în aceeași primărie, unde a fost administrator public în perioada 2020–2024. Din 2018, el activează și ca expert al Băncii Mondiale, profilul său mixând zona politică cu cea tehnică de management public.

Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei cu 36% din voturi, obținând un avans clar față de principalii săi contracandidați. Pe locul al doilea s-a clasat Anca Alexandrescu, cu aproape 22%, urmată de fostul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu 20,5%.