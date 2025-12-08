Sursele Realitatea PLUS susțin că miercuri la ora 14 va avea loc întâlnirea la Palatul Victoria între reprezentanții guvernului, sindicate și patronate.

Aceștia vor discuta în principal despre salariul minim pe economie, însă decizia este deja luată, pentru că sursele spun că va fi înghețat venitul minim anul viitor și toate veniturile din sistemul bugetar vor rămâne la același nivel.

În cel mult două săptămâni guvernul va veni și cu actul normativ care prevede înghețarea veniturilor.

Pe de altă parte, sindicatele nu sunt de acord cu varianta înghețării, cer actualizarea venitului în funcție de directiva europeană, iar sursele spun că la această întâlnire vor merge cu o propunere să se majoreze venitul la 4350 lei brut în funcție de directiva europeană și să fie eliminată facilitatea fiscală de 300 de lei, pentru că ar dezavantaja o parte dintre angajați.

Rămâne de văzut după discuția de miercuri. Cert este că premierul își dorește ca veniturile să rămână înghețate.