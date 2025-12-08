Înfrângerea lui Băluță poate arunca în aer Coaliția. Potrivit surselor Realitatea Plus, social-democrații trebuie să decidă dacă susțin reforma din administrație, inclusiv tăierile de salarii și concedierile cerute de Ilie Bolojan, pe care PSD a anunțat deja că nu le susține.

Din acest motiv, indică sursele politice citate de Realitatea Plus, PSD este scindat în două tabere: una care cere ieșirea din Coaliție, în care se regăsesc numeroși primari afectați de reformele lui Bolojan, și alta care susține rămânerea în Coaliție, cu eventuale concesii pe care le-ar putea face.

În plus, Sorin Grindeanu solicită eliminarea de urgență a taxei pe sere și respinge măsurile propuse de USR și PNL în programul de relansare economică.

Pe de altă parte, cauzele scorului dezamăgitor obținut de Daniel Băluță vor fi analizate într-o ședință specială, pentru că există semne serioase de îngrijorare în interiorul partidului.