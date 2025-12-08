Jandarmii au fost sesizaţi, duminică, prin apel 112, că într-un beci din localitatea Nicolae Bălcescu se află doi şerpi, cu o lungime de aproximativ un metru şi jumătate

”Echipajul de intervenţie s-a deplasat la faţa locului, a capturat în siguranţă reptilele şi le-a eliberat ulterior în mediul natural, în afara zonelor locuite”, au afirmat jandarmii.



Ei au recomandat cetăţenilor ca în astfel de situaţii să solicite sprijin la 112, să asigure izolarea încăperii, dacă este posibil, până la sosirea echipelor specializate şi să nu lovească sau să provoace reptilele, care încearcă de regulă să se retragă în locuri ferite.