Un incendiu puternic izbucnit într-o locuință dintr-o localitate aflată în proximitatea județului Cluj s-a transformat rapid într-o tragedie, după ce flăcările au cuprins casa și au dus la moartea unui bărbat. Un altul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri grave și a fost transportat de urgență la spital, relatează Știri de Cluj.

Apelul la 112 a fost înregistrat, duminică seara, la fața locului fiind trimisă o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Gherla, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Concomitent, dispeceratul integrat ISU-SAJ a decis suplimentarea rapidă a forțelor, trimițând încă o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Dej.

Incendiul se manifesta violent la nivelul bucătăriei locuinței, iar flăcările s-au extins într-un timp scurt către interior, afectând o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Eforturile pompierilor s-au concentrat pe izolarea și stingerea incendiului, însă condițiile de la fața locului au făcut intervenția extrem de dificilă.

Flăcările au izbucnite în urma folosirii unei canistre cu combustibil

În timpul operațiunilor de căutare din interiorul locuinței, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat. Totodată, o altă victimă a fost găsită cu arsuri severe. Acesta a primit îngrijiri medicale de urgență la fața locului și a fost transportat în stare gravă la spital.

Pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit după ce un bărbat de 38 de ani ar fi încercat să aprindă focul în sobă folosind o canistră cu o substanță ușor inflamabilă. Manevrarea acesteia ar fi provocat aprinderea bruscă a vaporilor, iar flăcările s-au extins rapid în întreaga locuință. În urma incidentului, bărbatul a murit, iar o altă persoană, în vârstă de 49 de ani, a suferit arsuri grave și a fost transportată la spital. Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs tragedia.