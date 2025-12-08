”Din punct de vedere al atribuţiilor Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul alegerilor locale parţiale nu s-au înregistrat incidente deosebite”, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

Ea a menţionat că la nivelul structurilor MAI au fost luate măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a votului, iar în cazul sesizărilor de posibile incidente electorale au fost făcute verificările necesare indiferent de calitatea persoanelor implicate.

”Pe parcursul procesului de votare, au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenţii şi infracţiuni. 18 dintre acestea nu s-au confirmat, iar celelalte sunt în curs de verificare. Cele mai frecvente semnalări se referă la persoane care au votat deşi aveau viza de reşedinţă expirată sau aveau reşedinţa stabilită cu mai puţin de şase luni înainte de ziua votului”, a arătat purtătorul de cuvânt al MAI.

Sesizările care nu au fost de competenţa structurilor MAI au fost transmise spre soluţionare birourilor electorale.

"Ministerului Afacerilor Interne rămân la datorie pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică şi asigurarea intervenţiilor în sprijinul populaţiei", mai arată sursa citată.