„E foarte important să se facă ordine în această lume a studiilor sociologice, pentru că – cel puțin în ultimul an – aceste așa-zise studii sociologice au manipulat, au influențat oamenii. Oamenii nu sunt vinovați. Ei pot foarte ușor să fie manipulați cu astfel de studii sociologice și, din acest motiv, cred că trebuie să ne luptăm în primul rând pentru o lege mult mai clară. Eu nu îi acuz pe cei care au boicotat alegerile, dar vreau să le spun că este foarte clar că soluția nu este să stăm în fața TV și în fața calculatorului, ci fiecare dintre noi să lupte, pentru că altfel nu îi putem învinge.

Atâta timp cât în România legea nu spune că alegerile pot fi invalidate dacă prezența la vot este foarte mică, este foarte clar că un boicot nu face altceva decât să ajute sistemul să își pună pe cine dorește.

Aș încheia prin a spune că îmi doresc foarte tare ca cei care au putere în Parlament să se gândească la o transparentizare a cheltuielilor ONG-urilor, pentru că deja România este sufocată de așa-zișii independenți, neafiliați, ONG-iști, societate civilă care ani de zile a fost finanțată prin finanțări ascunse – nu știm de la cine – și au făcut jocurile politice. De fiecare dată când a fost nevoie, sistemul i-a folosit pentru a-și pune oamenii în fruntea țării.

Trebuie să se termine cu acest lucru. Trebuie să știm transparent unde se duc banii, de la cine vin banii, dar acest lucru trebuie să se întâmple și în cazul partidelor, pentru că prea multe fonduri publice se scurg prin conturile partidelor în conturile unor așa-ziși jurnaliști, influenceri sau ONG-uri, care reprezintă, de fapt, interesele sistemului.

Fac un apel către toți cei care în această campanie poate că au greșit și au făcut un joc crezând că boicotarea ajută la învingerea sistemului, să analizeze cu atenție și cu responsabilitate și să strângă rândurile suveraniștilor și să fim uniți.

Dintr-un anumit punct de vedere mă bucur că au existat trădări – pentru că au existat în mijlocul suveraniștilor – pentru că s-a ales bobul de neghină”, a declarat, luni dimineață, Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.