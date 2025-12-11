Austeritatea lui Bolojan a adus la buget doar jumătate din suma ce putea fi recuperată prin îmbunătățirea colectării TVA – ANALIZĂ

Austeritatea lui Bolojan a adus la buget doar jumătate din suma ce putea fi recuperată prin îmbunătățirea colectării TVA – ANALIZĂ
Austeritatea lui Bolojan a adus la buget doar jumătate din suma ce putea fi recuperată prin îmbunătățirea colectării TVA – ANALIZĂ

Măsuri dure de austeritate impuse de Ilie Bolojan au adus în bugetul statului mai puțin de jumătate din cât s-ar fi putut colecta dacă ANAF reușea să-și îmbunătățească încasările din TVA, arată o analiză făcută de Monitorul Social, pornind de la datele Eurostat. Aceasta arată că România continuă să aibă cel mai mare gap de colectare a TVA-ului din Uniunea Europeană.

 

Dacă România ar reduce gap-ul de TVA la nivelul mediei europene, ar încasa suplimentar 1,4% din PIB – bani suficienți pentru a acoperi integral diferența față de media UE la cheltuielile pentru educație și pentru a acoperi o mare parte din decalajul la sănătate, arată analiza realizată de Office Romania pentru Monitorul Social.

Colectarea completă a TVA-ului ar aduce chiar 2% din PIB, echivalentul bugetului național pentru educație sau mai mult decât bugetul apărării din 2023. Cu alte cuvinte, dacă statul ar colecta TVA la nivel european, presiunea pentru măsuri de austeritate ar fi fost mult mai mică, poate chiar inexistentă.


 

Impactul ar fi mai mare decât toate măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, arată estimările Consiliului Fiscal.

Închiderea gap-ului ar reduce deficitul bugetar la nivelul Poloniei sau Franței, fără tăieri dureroase și fără taxe suplimentare pentru populație.

Exemple precum Bulgaria, care a coborât gap-ul de TVA la 4,9%, arată că este posibil: cu digitalizarea ANAF și o strategie reală de conformare fiscală, România ar putea evita noi măsuri șoc de austeritate și s-ar putea apropia de standardele europene de finanțare a serviciilor publice.