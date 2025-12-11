Impactul ar fi mai mare decât toate măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, arată estimările Consiliului Fiscal.
Închiderea gap-ului ar reduce deficitul bugetar la nivelul Poloniei sau Franței, fără tăieri dureroase și fără taxe suplimentare pentru populație.
Exemple precum Bulgaria, care a coborât gap-ul de TVA la 4,9%, arată că este posibil: cu digitalizarea ANAF și o strategie reală de conformare fiscală, România ar putea evita noi măsuri șoc de austeritate și s-ar putea apropia de standardele europene de finanțare a serviciilor publice.