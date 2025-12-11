Dacă România ar reduce gap-ul de TVA la nivelul mediei europene, ar încasa suplimentar 1,4% din PIB – bani suficienți pentru a acoperi integral diferența față de media UE la cheltuielile pentru educație și pentru a acoperi o mare parte din decalajul la sănătate, arată analiza realizată de Office Romania pentru Monitorul Social.

Colectarea completă a TVA-ului ar aduce chiar 2% din PIB, echivalentul bugetului național pentru educație sau mai mult decât bugetul apărării din 2023. Cu alte cuvinte, dacă statul ar colecta TVA la nivel european, presiunea pentru măsuri de austeritate ar fi fost mult mai mică, poate chiar inexistentă.