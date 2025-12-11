Adolescenta, elevă la Colegiul Titu Maiorescu din București, ar fi plecat către cartierul Henri Coandă, pe un traseu care ar fi implicat mijloace de transport în comun STB. Zonele de reper luate în calcul de anchetatori includ DRPCIV, Meridian și zona Porsche Pipera.

Semnalmentele Anastasiei

Potrivit familiei, fata era îmbrăcată astfel în momentul dispariției:

Blugi albastru deschis

Geacă neagră

Vârsta: 13 ani

Are păr blond, creț

Apel disperat către populație

Familia și poliția îi roagă pe toți cei care au văzut-o sau care dețin orice informație, oricât de mică, să contacteze imediat autoritățile.

Fiecare minut este esențial în astfel de cazuri, iar implicarea publicului poate face diferența.

Dispariția Anastasiei a mobilizat deja comunitatea online, iar zeci de persoane redistribuie apelul familiei în speranța că fata va fi găsită în siguranță.

Autoritățile subliniază că astfel de distribuiri cresc considerabil șansele ca minorul să fie identificat rapid, mai ales în orașele aglomerate precum București.

Cine a văzut-o pe Anastasia este rugat să sune la 112!