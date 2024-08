Este important sa retii ca urgenta este o necesitate in cazul aparitiei simptomelor unui AVC. Pentru a identifica rapid simptomele AVC te poti folosi de formula F.A.S.T., un test rapid prin care determini starea persoanei in pericol. Tratamentul va avea eficienta sporita daca simptomele AVC sunt descoperite si diagnosticate in aproximativ 3 ore. Din acest motiv, nu uita sa notezi ora la care ai inceput sa constati ca aceste simptome se manifesta.

Iata ce inseamna si in ce consta formula F.A.S.T., acronim pentru Face, Arms, Speech si Time:

F - Face (Fata) - Roaga persoana sa zambeasca. Daca constati ca fata este asimetrica sau ca gura este cazuta intr-o parte, ar putea indica un AVC.

A - Arms (Brate) - Roaga persoana sa ridice ambele brate deasupra capului. Cazul in care unul din membre este inert sau ramane mai jos decat celalalt poate insemna un AVC.

S - Speech (Vorbire) - Roaga persoana in cauza sa repete o simpla propozitie. Exemplu: "Ma duc pana la piata." Poti distinge cu claritate ce spune? Daca vorbeste ciudat, acest lucru ar putea indica un simptom AVC.

T - Time (Timp) - Oricare dintre simptomele de mai sus poate insemna aparitia unui AVC. In acest caz, timpul este esential, asa ca suna DE URGENTA la 112! Spune-i persoanei care preia apelul ca suspectezi un accident vascular cerebral, comunicandu-i si ora la care ai descoperit primele simptome AVC.