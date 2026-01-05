Incendiul a avut loc la etajul al doilea al clădirii de locuințe.

”Pompierii Gărzii de Intervenţie Lupeni şi cei ai Detaşamentului Petroşani au intervenit în această seară pe aleea Teilor din localitatea Uricani, unde un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul 2 al unui bloc”,, a transmis, duminică seară, ISU Hunedoara.

La faţa locului, salvatorii s-au mobilizat cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.

”În cel mai scurt timp, colegii noştri au localizat şi au stins incendiul, în urma căruia a fost afectată întreaga locuinţă, cu suprafaţa de aproximativ 90 de metri pătraţi. Din cauza degajărilor mari de fum, 15 persoane s-au autoevacuat şi din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au menţionat pompierii.

Echipajele operative au acţionat pentru ventilarea apartamentului şi a casei scării, după care, toţi locatarii s-au putut întoarce în apartamente.

Cauza probabilă de producere a incendiului urmează a fi stabilită.