Potrivit portalului instanțelor de judecată, ședințele pe această temă vor avea loc în această dimineață. Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a invocat faptul că Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție.

Ambele dosare au primit termene scurte, iar Curtea de Apel a explicat într-un comunicat că nu a fost vorba de o opțiune discreționară, ci de o obligație legală. Instituția a adăugat că în perioada 5-9 ianuarie au fost acordate termene pentru șapte astfel de dosare apreciate ca urgente, potrivit Realitatea Plus.

Dacă cei doi judecători ar trebui să fie schimbați de la Curtea Constituțională, se va ajunge la o nouă amânare privind pensiile magistraților, aceasta în contextul în care noua lege a pensiilor a fost amânată de trei ori de la discutare la Curtea Constituțională. Următorul termen este stabilit pentru 16 ianuarie