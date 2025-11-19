Ce este un atac vascular cerebral AVC

Accidentul vascular cerebral (AVC) se întâmplă atunci când alimentarea cu sânge a unei părți a creierului este întreruptă sau redusă. Fără sânge, celulele creierului încep să moară în câteva minute. De aceea, intervenția imediată este crucială, ea poate împiedica decesul și poate preveni alte complicații, conform bayer.com.

Cel mai frecvent tip de AVC este cel ischemic. Acesta are loc atunci când o arteră care alimentează creierul se înfundă cu un cheag de sânge. Cel de al doilea tip de AVC este cel hemoragic, când o arteră care alimentează creierul se sparge, iar sângele se adună în interiorul creierului.

Semnele care pot prevesti apariția unui AVC

durere de cap severă;

slăbiciunea sau paralizia unei mâini ori a unui picior;

paralizia pe jumătate de corp;

probleme de coordonare;

paralizie facială, gură căzută pe o parte;

vorbire neclară;

dificultăți de înțelegere;

stări de confuzie;

amețeală;

pierderea temporară, parțială sau totală, a vederii.

Un semn de avertizare poate să fie apariția halucinațiilor, care pot să fie vizuale sau auditive. Dacă aveți în mod regulat halucinații și nu luați neuroleptice, atunci motivul înșelării vizuale poate să fie în creier. Atunci când creierul nu primește suficient oxigen, celulele sunt afectate și dau semnale care în mod normal nu ar apărea dacă irigarea cu oxigen ar avea loc în mod corespunzător.

În general, orice modificare a vederii sau a auzului poate indica faptul că se produce o slabă alimentare cu sânge a creierului. De asemenea, senzația de zgomote în urechi sau senzația că sunetul a fost dat mai încet, apoi din nou mai tare.

O durere de cap bruscă și puternică este, de asemenea, un semn că în organism există niște probleme. Pierderea coordonării este un alt simptom al unui posibil atac vascular cerebral. Din cauza unei perturbări a fluxului sangvin, unul dintre fragmentele creierului încetează să mai primească oxigen, lucru ce duce la moartea neuronilor și implicit la afectarea funcției creierului, la pierderea parțială a controlului asupra corpului.

Cum îți dai seama că o persoană suferă un AVC

Fața devine asimetrică.

Dacă observați acest aspect, cereți-i persoanei să zâmbească, în felul acesta veți observa dacă fața îi este asimetrică sau gura căzuta într-o parte.

Mâinile devin slăbite.

Persoana care suferă de un atac cerebral nu poate să își ridice mâinile.

Vorbirea este afectată.

Persoana care suferă de un atac cerebral nu vorbește clar și nici nu înțelege ce i se spune.

Dacă vezi aceste simptome la cineva, sună urgent la 112, spune-i operatorului că bănuiești că o persoană a suferit AVC și când au apărut primele simptome. Timpul este foarte prețios în cazul atacului cerebral. Din fericire, AVC poate fi tratat dacă este diagnosticat și gestionat în mod corespunzător și la timp. Cu cât o persoană primește mai devreme tratament, cu atât are șanse mai mari să nu rămână cu consecințe pe termen lung, conform medicool.ro.

Cum poți preveni apariția unui atac vascular cerebral

Vârsta înaintată poate să fie una dintre cauzele apariției unui AVC. De asemena, ereditatea este o altă cauză, însă, dacă aceste aspecte nu pot preveni apariția unui AVC, există totuși, câteva moduri de prevenție. Iată care sunte acestea: