Oamenii de știință au analizat numeroase studii care examinează consumul de ciuperci și au descoperit dovezi noi privind impactul lor asupra sănătății cardiometabolice și imunitare.
Totuși, cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma că beneficiile sunt direct atribuite ciupercilor. În plus, analiza a arătat că dozele utilizate în studiile experimentale, între 13 și 300 de grame pe zi, depășesc mult consumul mediu al populației, potrivit express.
Varietatea ciupercilor contează. Agaricus bisporus, adică ciupercile albe, maro sau portobello, oferă cele mai consistente beneficii nutriționale, în timp ce soiurile precum ciuperca stridie (Pleurotus ostreatus) sau shiitake (Lentinula edodes) furnizează cantități variabile de beta-glucan și alți compuși bioactivi.
