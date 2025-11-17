Cercetarea, publicată în „Critical Reviews in Food Science and Nutrition”, sugerează că includerea ciupercilor în mesele zilnice poate reduce prevalența unor deficiențe de micronutrienți și poate proteja împotriva factorilor de risc cardiometabolici, precum tensiunea arterială și trigliceridele.

Totuși, cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma că beneficiile sunt direct atribuite ciupercilor. În plus, analiza a arătat că dozele utilizate în studiile experimentale, între 13 și 300 de grame pe zi, depășesc mult consumul mediu al populației, potrivit express.

Varietatea ciupercilor contează. Agaricus bisporus, adică ciupercile albe, maro sau portobello, oferă cele mai consistente beneficii nutriționale, în timp ce soiurile precum ciuperca stridie (Pleurotus ostreatus) sau shiitake (Lentinula edodes) furnizează cantități variabile de beta-glucan și alți compuși bioactivi.

Citește continuarea aici.